Sakarya'da yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı
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Sakarya'da yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı

15.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:28
Sakarya'da yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı

Sakarya'da olumsuz kış şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın iki gün daha uzatıldığı bildirildi.

Sakarya'da olumsuz kış şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın iki gün daha uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde olumsuz kış şartlarının devam etmesinden dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime 16-17 Şubat'ta 2 gün süreyle ara verilmiştir. Bu tarihlerde uzaktan eğitime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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