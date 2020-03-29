Sakarya'da yurtta karantina altında olan öğrencilerden ve vatandaşlardan moral alkışı Yurt dışından gelen ve korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya'daki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen öğrenciler ve vatandaşlar, yurt camlarından başta sağlık çalışanları olmak üzere AFAD, emniyet, Kızılay ve KYK görevlilerine alkışlarla teşekkür etti.

Yurt dışından gelen ve korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya'daki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen öğrenciler ve vatandaşlar, yurt camlarından başta sağlık çalışanları olmak üzere AFAD, emniyet, Kızılay ve KYK görevlilerine alkışlarla teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınıyla gece gündüz mücadele veren sağlık personeli için tüm Türkiye'yi sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmişti. Bunun üzerine tüm ülkede saatler 21.00'i gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak alkış ve tezahüratlar ile sağlık personeline destek olmuştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Sakarya'ya getirilen bin 795 vatandaş, KYK'ye bağlı toplam 6 yurtta 14 gün karantinaya alınmıştı. Karantinanın 6'ncı gününde Sabahattin Zaim Yurdu ile Rahime Sultan Yurdunda gözlem altında tutulan öğrenciler ve vatandaşlar, bulundukları yurtların camlarına çıkarak başta sağlık çalışanları olmak üzere AFAD, emniyet, Kızılay, KYK görevlileri ve bu süreçte emeği geçen herkese alkış gönderdi. O esnada yurtlarda görevli personeller de öğrenci ve vatandaşların alkışına ortak oldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA