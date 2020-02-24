Sakarya'da yunuslara kurşun
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Sakarya'da yunuslara kurşun

SAKARYA kıyıya vuran 3 yunustaki kurşun izleri dikkat çekti.

24.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:51
Sakarya'da yunuslara kurşun

kıyıya vuran 3 yunustaki kurşun izleri dikkat çekti.

Olay, Sakarya'nın İlçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceki gün sahilde yürüyüşe çıkan bir kişi, bir yunusun karaya vurduğunu gördü. Yunusun yanına giden kişi hayvanın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden kişi iki yunusun daha aynı şekilde öldürüldüğünü belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi. Öte yandan kimliği belirsiz kişi ya kişiler tarafından vurulan yunusların yüzgeçlerinin ve kuyruklarının da kesilerek zarar verildiği görüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sakarya'da yunuslara kurşun
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