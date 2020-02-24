: Sakarya'da yunuslara kurşun

24.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:51

SAKARYA kıyıya vuran 3 yunustaki kurşun izleri dikkat çekti.

Olay, Sakarya'nın Kocaali İlçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceki gün sahilde yürüyüşe çıkan bir kişi, bir yunusun karaya vurduğunu gördü. Yunusun yanına giden kişi hayvanın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden kişi iki yunusun daha aynı şekilde öldürüldüğünü belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi. Öte yandan kimliği belirsiz kişi ya kişiler tarafından vurulan yunusların yüzgeçlerinin ve kuyruklarının da kesilerek zarar verildiği görüldü.

Kaynak: DHA

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