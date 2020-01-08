Sakarya'da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa araba çarptı: 1 ölü
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Sakarya'da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa araba çarptı: 1 ölü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa hafif ticari araç çarptı.

08.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:15
Sakarya'da yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa araba çarptı: 1 ölü

'nın ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Adapazarı ilçesine bağlı Orhangazi Caddesi üzerinde 9.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhangazi Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 47 yaşındaki Fahrettin Çelik isimli vatandaşa Adapazarı'ndan Arifiye istikametine gitmekte olan hafif ticari araç çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine harbe verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çelik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan polis olayla ilgili olarak araç sürücüsünü gözaltına alırken kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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