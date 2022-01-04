Yolcu otobüslerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

HENDEK, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolcu otobüslerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Anadolu Otoyolu Hendek mevkisindeki bir dinlenme tesisinde mola veren otobüslerde hırsızlık yaşanması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, şüphelinin İstanbul'da firma yetkililerine kendini "acındırarak" kayıtsız olarak otobüse bindiği ve dinlenme tesisinde mola esnasında yolcuların dizüstü bilgisayarı, telefon gibi maddi değeri yüksek eşyalarını çaldığını tespit etti.

Şüpheli N.D'nin farklı otobüs firmasıyla yolcu gibi seyahat edip vatandaşın eşyalarını çaldığı belirlendi. Zanlının 15 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan N.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen N.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.