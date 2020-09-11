Sakarya'da yolcu durakları dezenfekte edildi
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Sakarya'da yolcu durakları dezenfekte edildi

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya'da yolcu durakları dezenfekte edildi
11.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:18

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentin muhtelif yerlerindeki yolcu duraklarında, Ofis, Donatım ve İhsaniye garajlarındaki yolcu peronlarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam edildiği belirtildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Şehrimizde toplu taşıma en yaygın kullanılan ulaşım ağıdır. Vatandaşlarımızın daha temiz ve hijyenik bir ulaşıma sahip olmaları için düzenli bir şekilde otobüs ve duraklarımızı temizlemeye aralıksız devam ediyoruz. Toplu taşıma duraklarının ve ilçe garajlarında bulunan yolcu peronlarının ortak kullanım alanı olduğunu ve afiş, reklam, poster, pankart gibi görüntü kirliliği yaratacak malzemelerin yasak olduğunu hatırlatarak vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım araçlarından yararlanmaları için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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