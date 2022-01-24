Sakarya'da yola devam edemeyen 645 kişi misafirhane ve yurtlara yerleştirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da yola devam edemeyen 645 kişi misafirhane ve yurtlara yerleştirildi

Sakarya'da yola devam edemeyen 645 kişi misafirhane ve yurtlara yerleştirildi
AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle yola devam edemeyen 645 kişi misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle yola devam edemeyen 645 kişi misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğuk günlerde devletin sıcak elinin vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle yola devam edemeyen 645 vatandaşımızı misafirhane ve yurtlarımızda ağırladık." ifadesini kullandı.

Gece boyunca yolculara sıcak çorba ve çay ikram ettiklerini aktaran Kaldırım, tüm ihtiyaçların karşılandığını bildirdi.

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya, Medya, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title