Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulunması

26.08.2019 20:28

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlhan Karakaya'nın cesedinin Karandere kenarındaki patika yolda bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Gözaltına alınan F.K, M.K, S.A. ve O.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.K, M.K. ve S.A. tutuklandı, O.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, şüphelilerden M.K'nin amcasının oğlu İlhan Karakaya'yı "ölmüş annesine küfür ettiği için öldürdüğünü" itiraf ettiği öğrenildi.

Tarlasını sulamaya giderken Karandere kenarındaki patika yolda 24 Ağustos'ta bir erkek cesedi gören kişi, durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cesedin kimliğinin 3 gündür kendisinden haber alınamayan İlhan Karayaka (21) olduğunu belirlemişti. Karakaya'nın otopsi raporunda başından silahla bir el ateş edilerek öldürüldüğünün anlaşıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA