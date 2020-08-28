Sakarya'da yoğun bakım yatak sayısı 396'ya yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sakarya'da yoğun bakım yatak sayısı 396'ya yükseldi

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, kent genelinde kamu ve özel hastanelerin toplam yoğun bakım yatak sayısının 396'ya çıktığını bildirdi.

Sakarya'da yoğun bakım yatak sayısı 396'ya yükseldi
28.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:41

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, kent genelinde kamu ve özel hastanelerin toplam yoğun bakım yatak sayısının 396'ya çıktığını bildirdi.

Öğütlü, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Merkez kampüsünde 9, Korucuk kampüsünde ise 10 yataklı olmak üzere toplamda 19 erişkin yoğun bakım yatağını hizmete açtıklarını belirtti.

Yeni açılan SAÜEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde ise daha önce 35 yatakla hizmet veren Yenidoğan Yoğun Bakım hizmetlerinin 55 yatakla hizmet verdiğini aktaran Öğütlü, "Çocuk hastalarımız için hizmet veren Çocuk Yoğun Bakım Servisimiz 8 yataktan 20 yatağa çıktı. SAÜEAH bünyesinde hizmet veren tüm yoğun bakım yataklarını topladığımızda geçen yıl 150 olan sayımız bu yıl 224'e yükseldi." ifadesini kullandı.

Öğütlü, yoğun bakım hizmeti anlayışının son yıllarda değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz isteriz ki, yoğun bakıma ihtiyacı olan hiçbir hastamız il dışına sevk edilmesin ancak son yıllarda artarak gelişen sağlık hizmetleri doğrultusunda insanımız tıbbi anlamda yapacak bir şey kalmamış hastalarının yoğun bakımda ömrünü tamamlamasını tercih ediyor. Bu basit gibi gelse de önemli bir durum. Yoğun bakıma ihtiyacı olan hastalarımız yer olmayınca sistem gereği il dışına gönderiliyor. Biz her fırsatta yeni yoğun bakım alanları açmaya çalışıyoruz. Bu sadece yatak koyup servis açmakla ilgili değil her yoğun bakım servisi için ayrıca bu alanda yetişmiş yeni personele ihtiyaç var."

Yenikent Devlet Hastanesinde de 10 yataklı 2. basamak yeni bir yoğun bakım servisinin hizmete gireceğini aktaran Öğütlü, Yenikent'te 40 olan yoğun bakım yatak sayısının 50'ye yükseldiğini, yeni hizmete giren yoğun bakım yataklarıyla il genelinde kamu hastanelerinin toplam yoğun bakım yatak sayısının 302, özel hastanelerle toplam yoğun bakım yatak sayısının 396 olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Güncel
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu 3. Sayfa
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu Ekonomi
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu
Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü 3. Sayfa
Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 işçi öldü
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu Güncel
Dere kenarında tek başına kalmış minare ilginç görüntü oluşturdu
Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa
Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Japonya Başbakanı Abe istifa edecek
Japonya Başbakanı Abe istifa edecek
F.Bahçe'ye beslediği sevgiyle bilinen Survivor Aycan, ALGSPOR'a transfer oluyor
F.Bahçe'ye beslediği sevgiyle bilinen Survivor Aycan, ALGSPOR'a transfer oluyor
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var
CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi
Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti
Freni patlayan kamyondan yola atlayarak kurtulmaya çalışan kişi, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Demet Özdemir Defne Samyeli Okan Bayülgen
Spor Metin Oktay Caner Erkin Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Sakarya'da yoğun bakım yatak sayısı 396'ya yükseldi - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 09:44:39. #1.15#
title