Sakarya'da YKS'nin "Alan Yeterlilik Testi" oturumu sona erdi
Okul önünde bekleyen velilerden detaylar Öğrencilerin sınavdan çıkmasından detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı.
28.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:39
Okul önünde bekleyen velilerden detaylar
Öğrencilerin sınavdan çıkmasından detaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı.
Kaynak: AA