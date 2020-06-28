Sakarya'da YKS heyecanı
Sakarya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.
28.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:38
Sakarya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.
Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girecek öğrenciler, aileleriyle Sakarya Üniversitesi ve kentin çeşitli noktalarındaki okullara geldi.
Sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçleri tedbir aldı.
Öğrenciler, gerekli kontrollerin ardından sınava girecekleri okullara alındı.
Kaynak: AA