Sakarya'da yiyecek arayan ayı fotokapanla görüntülendi Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, yiyecek bulmak için kente inen ayı fotokapana takıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, yiyecek bulmak için kente inen ayı fotokapana takıldı.

Yaban hayvanlarının yiyecek aramak için Çilekli Mahallesi yakınlarına gelmesi üzerine bölge sakinlerinin yerleştirdiği fotokapana bir ayı yakalandı.

Kayıtlarda, ormanlık alandan çıkan ayının, bir süre etrafı izledikten sonra çıktığı kayın ağacından inerek ormanlık alanda gözden kaybolduğu görülüyor.

Mahalle sakinlerinden Sezgin İzmir, yaptığı açıklamada, tarım arazilerine zarar veren yaban hayvanlarını tespit etmek, kaçak avcılık ve orman kaçakçılığını engellemek için foto kapanın kendilerine büyük yarar sağladığını kaydetti.

İzmir, geçen haftalarda da domuz sürüsünün fotokapanla görüntülendiğini ifade etti.

Kaynak: AA