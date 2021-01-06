Sakarya'da yılbaşında havai fişekle kutlama yapan kişiye 1327 lira ceza verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yılbaşında havai fişekle kutlama yapan kişiye para cezası verildi.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında havai fişek atarak kutlama yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Havai fişeği Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir binanın çatısından M.S'nin ateşlediğini belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Polis ekipleri, ateşleyici yeterlilik belgesi olmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle M.S'ye 1327 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer