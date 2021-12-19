Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama - Haberler
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Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama

Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yılbaşı öncesinde umuma açık işyerlerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen 'huzur uygulaması'nda 9 adet kaçak bandrollü içki ele geçirildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yılbaşı öncesinde umuma açık işyerlerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen 'huzur uygulaması'nda 9 adet kaçak bandrollü içki ele geçirildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Karasu'da saat 22.00 ile 02.00 arasında umuma açık işyerlerinde 'huzur uygulaması' gerçekleştirdi. Gerçekleşen uygulamalar kapsamında ilçe genelinde bulunan umuma açık işyerlerinde yapılan denetimlerde; aranması bulunan 2 şahıs yakalandı, 4 adet ruhsatsız silah ile 36 adet fişek, 36 adet ecstasy hap olduğu değerlendirilen madde ve 9 adet de kaçak bandrollü içki ele geçirildi. - SAKARYA

Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama

Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama

Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama

Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama

Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama

Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama

Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama

Sakarya'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında uygulama

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