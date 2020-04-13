Sakarya'da yerli ve milli koronavirüs örnek alma seti geliştirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sakarya'da yerli ve milli koronavirüs örnek alma seti geliştirildi - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, İtalya, Güncel

Sakarya'da yerli ve milli koronavirüs örnek alma seti geliştirildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakaryalı bir firma İtalya, Çin ve Amerika'da üretilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinde güvenilir sonuç alınabilmesini sağlayan örnek alma seti geliştirdi.

13.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:20
Sakarya'da yerli ve milli koronavirüs örnek alma seti geliştirildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Sakaryalı bir firma İtalya, Çin ve Amerika'da üretilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinde güvenilir sonuç alınabilmesini sağlayan örnek alma seti geliştirdi.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, bir taraftan eğitime devam ederken bir taraftan da Ar-Ge faaliyetlerini aksatmadan yürütme çabası içinde olduklarını söyledi.

Bilimin teknolojiye, araştırmaların ürüne dönüşmesinin önemli olduğuna işaret eden Savaşan, "Araştırmalardan ne kadar fazlası ürüne dönüşürse ülkemizin kalkınmasına o kadar somut katkı sunmuş oluyoruz. Bu anlamda patentlerin ticarileşmesi önemlidir. Biz de buna önem veriyoruz. İhracatı artırıcı, ithalatı azaltıcı hamleye bugün yeni bir ürün eklemiş olacağız. Bugün sizinle paylaşacağımız ürün viral incelemeler için örnek alma seti." diye konuştu.

Ürün için faydalı model başvurusunu yaptıklarını dile getiren Savaşan, "Bu ürün özellikle koronavirüs testlerinin başarılı bir şekilde yapılması için günümüzde hayati öneme sahiptir. Şu anda İtalya, Çin, Amerika'da üretilen bu ürün Türkiye'de ilk defa Sakarya Üniversitesi öncülüğünde Sakarya'da üretilmiş oluyor. Elbette zamanla ihracatı artırıcı, ithalatı azaltıcı etkisi olacak ama bundan daha önemlisi, tam da ihtiyacımızın olduğu zamanda şu anda bu ürünü üretebiliyor olabilmektir." ifadelerini kullandı.

Savaşan, koronavirüsle mücadelenin temelindeki ön önemli şeyin doğru teşhis ve izolasyon olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu bakımdan bu ürün yapılan test sayısında ve bu testlerden doğru sonuç alınmasını da olumlu yönde etkileyecektir. Bu ürünü geliştiren Prof. Dr. Mehmet Köroğlu, Prof. Dr. Oğuz Karabay ve Prof. Dr. Mustafa Zengin hocalarıma müteşekkirim. Diğer bir önemli noktada bu ürünü Sakarya'da Sakaryalı bir firma tarafından üretiyor olmamız."

Rektör Savaşan, günde 10 bin set ürettiklerini, iki hafta sonra günlük üretimi 50 binlerin üzerine çıkarabilecek imkana sahip olacaklarını sözlerine ekledi.

"Ürün, laboratuvar sürecine kadar virüsün muhafaza ediyor"

SAÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay da Sakarya'da yerli bir ürünü salgının devam ettiği bu dönemde geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Hastaların erkenden tespit edilebilmesi gerektiğine dikkati çeken Karabay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hastaları tespit ederken solunum yolundan örnek, salgı alıyoruz. Hastaların örnek alma çubuğu vasıtasıyla boğazlarından ve burunlarından örnek alarak virüsün varlığını tespit etmek üzere mikrobiyoloji laboratuvarına gönderiyoruz. Orada PCR testiyle tespit edilmesini bekliyoruz. Buradaki en kritik aşamalardan biri aldığımız örnekte virüs alabilmişsek görebiliyoruz. Uygun bir şekilde örnek alabilirsek hastalığı tespit edebiliyoruz. Bu ürün tamamen en üst düzeyde güvenilirlikle hastalardan örnek aldığınızda pozitifliği, negatifliği saptayabilecek bir esasa dayanıyor."

SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Köroğlu ise ürünün set halinde hastanın boğazı ve burnundan sürüntü almaya yarayan özel bir çubuk olduğunu söyledi.

Ürünün, örneği aldıktan sonra laboratuvar sürecine kadar virüsün muhafaza eden besleyici bir sıvı ortam olduğunu da anlatan Köroğlu, "Bu besleyici ortamı Sakarya Tekokent'te ürettik. Üniversitemizde 20 gün gibi kısa bir sürede girişimcimizle bu ürünü üretebilir hale geldik. Tamamen Sakarya'da tamamen yerli imkanlarla ithal edilen ürünlere göre üçte bir daha uygun rakama mal ediyoruz. Günlük 10 bin test diye planladık. İhtiyaç olursa ürünün üretimini çok daha yüksek rakamlara çıkarabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Can Plastik Yöneticisi Eyüp Can da yerli ve milli örnek alma seti ürettiklerini belirterek, ürünü seri imalat aşamasına getirebildiklerini kaydetti.

Üniversite-KOBİ iş birliğinde bir proje yürüttüklerini anlatan Can, ürünü Sakarya'da yerel bir firma olarak üretmekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Süleyman Soylu'nun istifası sonrasında Demet Akalın: Adam daha ne yapacaktı?
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özlem Zengin Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Tarkan İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Sakarya'da yerli ve milli koronavirüs örnek alma seti geliştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 17:36:21. #1.15#
title