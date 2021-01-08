Sakarya'da yenilenen Unkapanı Meydanı'nda temel atma töreni yapıldı
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Sakarya'da yenilenen Unkapanı Meydanı'nda temel atma töreni yapıldı

08.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:48
Sakarya'da yenilenen Unkapanı Meydanı'nda temel atma töreni yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince yenilenen Unkapanı Meydanı'nda temel atma töreni gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince yenilenen Unkapanı Meydanı'nda temel atma töreni gerçekleştirildi.

Adapazarı ilçesindeki tarihi Uzun Çarşı ve Tozlu Camisi çevresinde yer alan kentin ticaret alanlarından olan meydanın temel atma töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, göreve geldikleri günden bu yana şehrin eksiklerini yerinde tespit ettiklerini söyledi.

Sakarya'nın 16 ilçesinde ve merkezinde belirlenen eksikliklerle ilgili etüt çalışmalarının ardından projeler hazırladıklarını ifade eden Yüce, bu yıl her hafta bir temel atma töreni gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

Unkapanı Meydanı'nın şehir ticareti açısından önemli bir alan olduğuna işaret eden Yüce, "Bir süredir arkadaşlarımız çalışıyordu. Gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı. Yer altı şadırvanları, meydan ve minibüs duraklarını kapsayan düzenleme toplamda 1500 metrekare alanda gerçekleştirilecek. Unkapanı Meydanı bir yaşam merkezi haline gelecek." şeklinde konuştu.

Yüce, projenin şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de pandemi dönemine rağmen yatırımların ve projelerin devam ettiğine değinerek, projenin Sakarya'ya hayırlı olmasını diledi.

Törene, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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