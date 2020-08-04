Sakarya'da yeni stat çevresine spor lisesi ve spor alanları yapılacak Sakarya'da yeni Sakarya Stadyumu içerisine ve çevresine yapılması planlanan spor lisesi ile spor alanlarıyla ilgili projelendirmede sona gelindi.

Sakarya'da yeni Sakarya Stadyumu içerisine ve çevresine yapılması planlanan spor lisesi ile spor alanlarıyla ilgili projelendirmede sona gelindi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yeni stat içinde bulunan atıl alanların değerlendirilmesi amacıyla başlayan "Yaşayan Stadyum" projesi kapsamında kritik bir eşik daha aşıldı.

Spor Lisesi ve stat etrafına yapılacak spor salonları ve diğer alanlarla ilgili projeler tamamlandı.

Bayram tatili boyunca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü mühendisleri tarafından incelenen proje, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mühendislerinin onayının ardından ihaleye çıkacak.

İki ayrı proje şeklinde çıkılacağı düşünülen ihaleye, çok sayıda firmanın katılması bekleniyor. İhale sürecinin ardından inşaat çalışmaları başlayacak ve 2020 yılı içinde Sakarya'ya büyük bir tesis daha kazandırılmış olacak.

Sakarya'nın sporda alt yapısını oluşturmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, "Diğer ilçe ve beldelerde yapılacak çalışmalarla ilgili hazırlık süreci de devam ediyor. Akyazı, Hendek ve Pamukova başta olmak üzere kent genelindeki pek çok ilçenin spor tesisi açığını Gençlik ve Spor Bakanlığımıza sunduğumuz projelerle yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA