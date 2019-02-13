Sakarya'da Yeni Şehit Mezarları Radarla Tespit Edildi

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, tarihi Sakarya Meydan Muharebesi'nde bilinen şehitlikler dışında yeni 2 bine yakın mezar keşfetti.

23 Ağustos 1921 tarihinde başlayıp 13 Eylül 1921'de sona eren ve dünya harp tarihine "en uzun meydan muharebesi" olarak geçen, çok sayıda subay şehit olduğu için "Subaylar Savaşı" diye de anılan Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerinin mezar yerleri, Cumhuriyet Üniversitesi bilim insanları tarafından tespit ediliyor. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özcan Bektaş, Öğretim Görevlisi Sinan Koşaroğlu ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, 2015 yılında mezar yerlerinin tespiti için çalışma başlattı. Çalışmanın Sakarya Meydan Muharebesi'nin vatan savunmasındaki yerini ifade etmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Özcan Bektaş, şehit düşen askerlerin defin yerlerini jeofizik yöntemler ile tespit ettiklerini söyledi. Bektaş, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin şehitlik alanlarının araştırılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı 9'uncu Bölge Müdürlüğü ile üniversitemiz jeofizik bölümünün protokolü var. Polatlı ve Haymana arasında kalan, 22 gün 22 gece süren kanlı bir savaş. Dolayısıyla şehitlerin sayısı ve defin yerleri bilinmiyor" dedi.

'2 BİNE YAKIN ŞEHİT MEZARINA ULAŞILDI'

Projeye başlamadan önce sadece 3 şehit alanının ve 304 şehidin yerinin bilindiğini anlatan Bektaş, "Bu proje devam ettikçe 16 defin yeri ve 2 bine yakın şehit mezarına ulaşıldı. Muhtemel alanlarda halen çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. Bölgede jeofizik çalışmaları devam ederken boş kovanlara, patlamış toplara veya patlamamış el bombalarına rastladıklarını belirten Doç. Dr. Bektaş, şehit yerlerinin belirlenmesinden sonra Sakarya Meydan Muharebesi Milli Park Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın buraları koruma altına alacağını, anıtlar oluşturup ziyarete açacağını kaydetti.

Öğretim Görevlisi Sinan Koşaroğlu da, şehitlik alanlarını ve kayıp siperleri belirlediklerini ifade ederek, "Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili yaptığımız çalışmada yer radarı yöntemini kullanarak, yerin röntgenini çekip şehitlerimizin mezar yerlerini, sınırlarını ve şehitlik sayılarını belirliyoruz. Ayrıca bu çalışmada kayıp olan mühimmatlarımızın yerlerini ve sınırlarını da belirleyeceğiz" diye konuştu. Sakarya Meydan Muharebesi'nde 19 bine yakın askerin şehit olduğunun altını çizen Koşaroğlu, savaşın 100'üncü yıl dönümü olan 2021 yılına kadar çalışmayı bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

- Sivas

Kaynak: DHA