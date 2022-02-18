Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlıklara ilişkin 3 tutuklama

KOCAALİ, SAKARYA (AA) - Sakarya'da yazlık evlerden hırsızlık olaylarına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince Kocaali ve Karasu ilçelerinde yazlık evlerden hırsızlıklara ilişkin yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 16 Şubat'ta yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli Kocaali Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.M.S (24), M.N.T (28) ve İ.Y (34) tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan 3'ü kadın 6 zanlı ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Polis ekiplerince Karasu, Kocaali ve il merkezinde 16 Şubat'ta düzenlenen drone destekli operasyonda, aralarında evlerden hırsızlık yapanlar ile çalıntı malları internetten ikinci el eşya olarak satanların da olduğu 14 şüpheli yakalanmıştı. Zanlıların evlerindeki aramada, çalıntı 41 kombi ve 2 televizyon ele geçirilmişti.

Şüphelilerin Kocaali ilçesinde saklandıkları dağ evinde tespitleri ise termal kameralı drone ile yapılmıştı.