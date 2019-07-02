Sakarya'da yaz spor kursları devam ediyor

Sakarya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde her yıl düzenlenen yaz spor kursları devam ediyor.

Müdürlüğe bağlı İl Spor Merkezleri'nde 24, Engelliler İl Spor Merkezleri'nde ise 15 branşta açılan kurslarda 5-18 yaş arası öğrenciler eğitim görüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, yaptığı açıklamada, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek, onları spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak, toplumda spor kültürü oluşturmak ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Özsoy, spor kurslarının yanı sıra ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yaz akademilerinin de açıldığını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışmaların tüm sene boyunca devam ettiğini aktaran Özsoy, "Mühendishane, mimarhane, muallimhane, hikmethane ve hukukhane projelerimizde, alanında en yetkili müdür, uzman ve görevlilerle öğrencilerimize kurslar verdik. Gençlerimizin yükseköğrenim hayatı boyunca akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 'Yurt Hizmetleri Akademi' çatısı altında açtığımız kurslara, atölyelere, çınar altı sohbetlerine, eğitim seminerlerine ve verdiğimiz konferanslara 20 binden fazla öğrenci katılım sağladı." dedi.

Kaynak: AA