Sakarya'da yaz etkinlikleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında Karasu ilçesinde program düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında Karasu ilçesinde program düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karasu sahilinde gerçekleşen ve animasyon gösterileriyle başlayan etkinlik, Seçkin Bayramoğlu'nun Gölge Oyunu gösterisiyle devam etti.

"Ayı Kardeşler; Zamanda Yolculuk" isimli animasyon filminin de gösterimi yapılan etkinliğe, çok sayıda izleyicinin yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Resul Narin de katıldı.

Öte yandan Millet Bahçesi'nde 22 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de "Türkler Geliyor" filmi, 23 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de gölge oyunu "Meddah Hikayesi; Sen Doğru Ol", saat 21.00'de "Sihirbazın Balonları" filmi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına hassasiyet gösterilen etkinliklerde, izleyicilere patlamış mısır ve gazoz ikram ediliyor.

Kaynak: AA