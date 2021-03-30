Sakarya'da "Yayalar kırmızı çizgimiz" etkinliği düzenlendi
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Sakarya'da "Yayalar kırmızı çizgimiz" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Davut Genç - Haberler | Güncel
Sakarya'da 'Yayalar kırmızı çizgimiz' etkinliği düzenlendi

Sakarya'nın Kocaali, Taraklı ve Hendek ilçelerinde "Yayalar kırmızı çizgimiz" uygulaması kapsamında yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

Sakarya'nın Kocaali, Taraklı ve Hendek ilçelerinde "Yayalar kırmızı çizgimiz" uygulaması kapsamında yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi.

Kocaali ilçesinde düzenlenen programa Kaymakam Dr. Emre Nebioğlu, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Mansur Saldıran, İlçe Jandarma Komutanı Öcal Ereli, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Program kapsamında sembolik olarak yaya kaldırımı geçişleri kırmızıya boyanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Kaymakam Nebioğlu ve Başkan Acar tarafından sürücülere bilgi verildi.

Taraklı

Taraklı ilçesinde de yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi.

Etkinliğe, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karadaş, İlçe Emniyet Amiri Berke Biber ile öğrenciler katıldı.

Pilavcı, yaptığı açıklamada, amacın özellikle yayaların geçiş üstünlüğünün sağlanması olduğunu belirterek, "Bundan sonra tüm sürücülerimiz geçiş noktalarına geldikleri zaman araçlarını yavaşlatacaklar. Öncelikle yaya geçecek. Ondan sonra yoluna devam edecek. İnşallah biz de Taraklı olarak alınan tedbirleri en güzel şekilde uygulayacağız." dedi.

Hendek

Hendek'te düzenlenen programa ise Kaymakam Halil İbrahim Acır, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Alataş, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan, emniyet ve jandarma ekipleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Protokol üyeleri ve öğrenciler, yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç

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