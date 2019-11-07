Sakarya'da yaya geçitleri çocuklar için renklendiriliyor

07.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:12

Sakarya'da, çocuklara yaya geçitlerinden geçme alışkanlığı kazandırılması amacıyla yaya geçitleri renkli motifler ve oyun işlemeleriyle donatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yaya geçitlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde başlatılan "Önce Yaya" projesinden sonra çocukların ilgisini çekecek yeni bir proje daha hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde, ADA Park çocuk oyun alanının karşısına renkli motifler ve oyun işlemeleriyle yeni bir yaya geçidi yapıldı.

Türkiye'de ilk kez yapılacağı belirtilen uygulama, Avrupa'da çeşitli ülkelerde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Söz konusu geçitler, çocuklara trafikte daha dikkatli olmaları gerektiği bilincini aşılıyor.

Dünyada birçok ülkede bu tarz çalışmalar yapılarak, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve sürücülerin dikkatlerinin çekilmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın kent genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA