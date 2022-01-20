Sakarya'da yatırımları ele alan koordinasyon toplantısı yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında 4. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, Vali Yardımcısı Murat Karasu, kaymakamlar, yatırımcı kuruluşların temsilcileri ile kurum amirleri tarafından 2021 yılı yatırımları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Kaldırım, 2020 yılı yatırımlarının proje tutarı 5 milyar 921 milyonken, bunun 2021'de 7 milyar 250 milyon lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Yüzde 22'lik bir artışın meydana geldiğini vurgulayan Kaldırım, "2021'deki proje tutarını sektörlere göre incelediğimizde, ulaştırma 2 milyar 709 milyon, enerji 1 milyar 443 milyon ve sağlık 1 milyar 347 milyon lirayla ilk üç sırada yer almaktadır." bilgisini verdi.

Vali Kaldırım, 2020 yatırımlarının toplam ödeneği 766 milyonken, bunun 2021'de 2 milyar 189 milyon lira olduğuna dikkati çekti.

Bunda da yüzde 186'lık artışın olduğunu vurgulayan Kaldırım, "2021 ödenek miktarını sektörlere göre incelediğimizde, ulaştırma 688, enerji 607, diğer kamu hizmetleri 402 milyon lirayla ilk üç sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Projelerin son durumu ele alındı

Kaldırım, 2021 yatırım programında yer alan 468 projeye 4. dönem itibarıyla tahsis edilen 2 milyar 189 milyon lira ödeneğin 1 milyar 664 milyon lirasının harcanarak yüzde 76 nakdi, yüzde 81 fiziki gerçekleşme sağlandığını bildirdi.

Projelere ilişkin de bilgi veren Kaldırım, "468 projenin 254'ü tamamlandı, 169'u devam etmekte, 13'ü ihale aşamasında olup 32 projeye ise başlanılması planlanmaktadır. 2021 yatırım programında yer alan projelerimiz; Valiliğimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, kurum ve kuruluşlarımızın etkili koordinasyonu ve iş birliği içerisinde aksatılmadan sürdürülmüş ve bundan sonra da aynı şekilde sürdürülecektir." açıklamasında bulundu.