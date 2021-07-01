Sakarya'da yaşlılar kısıtlamaların kaldırıldığı ilk gün göl kenarında etkinlikte bir araya geldi
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Sakarya'da yaşlılar kısıtlamaların kaldırıldığı ilk gün göl kenarında etkinlikte bir araya geldi

Sakarya'da yaşlılar kısıtlamaların kaldırıldığı ilk gün göl kenarında etkinlikte bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Kültür Sanat

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan tedbirlerin kaldırılmasının ardından programda bir araya gelen yaşlılar, Sapanca Gölü manzarasında keyifli saatler geçirdi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan tedbirlerin kaldırılmasının ardından programda bir araya gelen yaşlılar, Sapanca Gölü manzarasında keyifli saatler geçirdi.

Serdivan Belediyesince, yaşlıların kısıtlamalarda yaşadıkları sıkıntıları unutturmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Gölpark'ta düzenlenen etkinliğe belediyenin yaşlı destek birimi görevlilerince evlerinden alınarak getirilen yaşlılar, salgın sürecinde geçirdikleri günlerin stresini, göl manzarasına karşı müzik dinletisi ve danslar eşliğinde attı.

Belediye Başkan Yardımcısı Selvet Karaoğlu, AA muhabirine, salgın sürecinde yaşlı insanların sorunlarını paylaşmaya çalıştıklarını ve hizmetlerini eksiltmeden yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların sıkıntılı bir dönemin ardından göl kenarında güzel zaman geçirdiklerini dile getiren Karaoğlu, "Uzun süre evlerde kaldıktan sonra yaşlı vatandaşlarımızın buraya gelmeleri çok farklı. Hepsi çok mutlu ve çok huzurlu." dedi.

Katılımcılardan 78 yaşındaki Ziya Ay, evlerinden çıkamadıkları uzun bir sürenin ardından böyle güzel bir programda buluştuklarını belirtti.

73 yaşındaki Emine Dörgülü de "Kahvaltımızı müzik eşliğinde yaparak bu mutluluğu yaşadık. Pandemi döneminde canımız çok sıkıldı. Bugün bizi evimizden alarak kahvaltıya getirdiler. Bugünü yaşadığımı için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Sakarya'da yaşlılar kısıtlamaların kaldırıldığı ilk gün göl kenarında etkinlikte bir araya geldi
Sakarya'da yaşlılar kısıtlamaların kaldırıldığı ilk gün göl kenarında etkinlikte bir araya geldi
Sakarya'da yaşlılar kısıtlamaların kaldırıldığı ilk gün göl kenarında etkinlikte bir araya geldi
Sakarya'da yaşlılar kısıtlamaların kaldırıldığı ilk gün göl kenarında etkinlikte bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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