Sakarya'da yaşlılar güzel havanın tadını çıkardı

Sakarya'da yaşlılar güzel havanın tadını çıkardıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar bugün sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

Sakarya'da yaşlılar güzel havanın tadını çıkardı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar bugün sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

Sakarya'da havaların sıcak olması nedeniyle çok sayıda vatandaş sokaklara akın etti. Uzun süredir ilk kez sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar park ve bulvarlarda buluştu. Sokaklarda yürüyüş yapan vatandaşlara Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı. Günler sonra sokağa çıkan yaşlı vatandaşların önlemleri alarak maske taktıkları görülürken, güzel havanın tadını çıkardılar.

Kaynak: DHA