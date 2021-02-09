Sakarya'da yaşlı vatandaşlar için evde berber hizmeti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), yaşlı vatandaşlara yönelik evde ücretsiz berber hizmeti sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yaşlı Destek Merkezine gelen talepler doğrultusunda yaşlı vatandaşların saç ve sakal tıraşlarının uzman çalışanlar marifetiyle yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, salgın süreci boyunca yaklaşık 400 yaşlı vatandaşın market, fatura, gıda, maaş çekimi, eczane, refakat gibi temel gereksinimlerinin yerine getirildiği belirtilen açıklamada, "Kişisel bakım hizmetlerimizi de pandemi kuralları çerçevesinde yeniden başlattık. Yaşlı Bakım Teknikerliği mezunu alanında uzman çalışanlarımız ile yaşlı vatandaşlarımıza berber hizmeti sunuyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızın, hizmet alması gerektiğini düşündükleri yaşlılarımızı 444 40 54 ve 153 numaralı iletişim hatlarından bizlere bildirmeleri halinde gerekli çalışmaları yapmaya hazırız. Sosyal belediyecilik anlayışımız ile şehirdeki her bireye ulaşmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı