Sakarya'da yaşlı kadın, bakıcısı tarafından lavaboda ölü bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşlı kadın, bakıcısı tarafından lavaboda ölü bulundu.

İddiaya göre, Rüstempaşa Mahallesi'nde Münevver Çetin, beraber kaldığı bakıcısı G.B. tarafından ihtiyaç gidermek için lavaboya götürüldü.

Lavabodan düşme sesi duyan kadın bakıcı, kontrol için gittiğinde Çetin'i yerde hareketsiz şekilde buldu.

G.B'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çetin'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

AA / Murat Arapoğlu - Son Dakika Haberleri

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