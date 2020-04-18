Sakarya'da yasaklara uymayanlara 160 bin lira ceza SAKARYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan uygulamada, 55 kişiye toplam 160 bin 244 lira idari para cezası uygulandı.

SAKARYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan uygulamada, 55 kişiye toplam 160 bin 244 lira idari para cezası uygulandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesi huzur uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekipleri, 20 yaşın altına uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden 26 kişiye, 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden 5 kişiye, sosyal mesafeye uymamaktan 12 kişiye, seyahat belgesiz yolculuk yapmaktan 3 kişiye, markette maske takmamaktan 2 kişiye ve karantina süresine uymamaktan 1 kişiye olmak üzere 49 kişiye toplamda 149 bin 618 TL idari para cezası uyguladı. Jandarma ekipleri ise 20 yaşın altına uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 kişiye, 65 yaşın üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden 2 kişiye, sosyal mesafeye uymamaktan ise 1 kişi olmak üzere 6 kişiye toplamda 10 bin 626 TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: DHA