Sakarya'da yarın için fırtına uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yarın erken saatlerden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın erken saatlerden itibaren fırtına beklendiği, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının istendiği açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olacağı bildirildi.

Yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı vatandaşların Büyükşehir ALO 153 ile SASKİ ALO 185 çağrı merkezlerine ulaşabileceği kaydedildi.