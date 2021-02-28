Sakarya'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi edildi
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Sakarya'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi edildi

28.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:54
Sakarya'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi edildi

Sakarya'da yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Sakarya'da yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kentte duyarlı vatandaşlar, yaralı halde buldukları kızıl şahini Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Tedavi altına alınan kızıl şahin, iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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