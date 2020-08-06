Sakarya'da yaralı halde bulunan karaca tedaviye alındı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı.
06.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:00
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı.
İlçede vatandaşların yaralı halde bulduğu karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Arifiye ilçesindeki veteriner kliniğine götürülen karacanın ilk tedavisi ve bakımı yapıldı.
Yaralı karaca, iyileşmesinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kaynak: AA