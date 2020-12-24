Yaralı bulunan yavru köpek tedavi edilerek sahiplendirildi
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Yaralı bulunan yavru köpek tedavi edilerek sahiplendirildi

24.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:00

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaralı bulunan köpek yavrusu, tedavi ettirilmesinin ardından sahiplendirildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaralı bulunan köpek yavrusu, tedavi ettirilmesinin ardından sahiplendirildi.

Arabacıalanı Mahallesi'nde yol kenarında yürümekte zorlanan köpek yavrusu gören Serdivan Belediyesi ekipleri, yağmurdan etkilenen köpeği veterinere götürdü.

Bir haftada tedavisi tamamlanan köpek, ilçede yaşayan bir vatandaş tarafından sahiplenildi. köpeğe "Kaplan" ismi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde rutin olarak sokak hayvanlarına yönelik kontrollerin sağlandığı, yaralı hayvanların tedavisinin yapıldığı, mama ve su ihtiyacının karşılandığı bildirildi.

Yaralı bulunan yavru köpek tedavi edilerek sahiplendirildi
Yaralı bulunan yavru köpek tedavi edilerek sahiplendirildi
Yaralı bulunan yavru köpek tedavi edilerek sahiplendirildi
Yaralı bulunan yavru köpek tedavi edilerek sahiplendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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