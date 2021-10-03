Sakarya'da yapımı süren

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan "Ters Ev" projesinin kent turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı ilçesindeki Millet Bahçesi'nin içerisinde yapımına başlanan ve kaba inşaatı tamamlanan Ters Ev'in içerisinde montaj çalışmaları sürüyor.

Ters Ev, gelecek haftalarda tamamlanacak mobilya ve aksesuar montajının ardından yapılacak çevre düzenlemesiyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Toplam 300 metrekare alan içerisine inşa edilen 190 metrekarelik Ters Ev, kentin sosyal yaşantısına ve turizmine katkı sağlayacak.

Açıklamada, "Şehir içinden ve şehir dışından gelecek misafirlerimizin şimdiden keyifli vakitler geçirmesini temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.