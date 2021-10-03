Sakarya'da yapımı süren 'Ters Ev' kent turizmine katkı sağlayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da yapımı süren "Ters Ev" kent turizmine katkı sağlayacak

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel
Sakarya'da yapımı süren

Sakarya Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan "Ters Ev" projesinin kent turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan "Ters Ev" projesinin kent turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı ilçesindeki Millet Bahçesi'nin içerisinde yapımına başlanan ve kaba inşaatı tamamlanan Ters Ev'in içerisinde montaj çalışmaları sürüyor.

Ters Ev, gelecek haftalarda tamamlanacak mobilya ve aksesuar montajının ardından yapılacak çevre düzenlemesiyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Toplam 300 metrekare alan içerisine inşa edilen 190 metrekarelik Ters Ev, kentin sosyal yaşantısına ve turizmine katkı sağlayacak.

Açıklamada, "Şehir içinden ve şehir dışından gelecek misafirlerimizin şimdiden keyifli vakitler geçirmesini temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sakarya'da yapımı süren Ters Ev kent turizmine katkı sağlayacak

Sakarya'da yapımı süren Ters Ev kent turizmine katkı sağlayacak

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener
Magazin Pınar Deniz
Spor Serdar Aziz Umut Meraş Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Hava Durumu Şans Oyunları Mehmet Akif Ersoy Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sakarya'da yapımı süren 'Ters Ev' kent turizmine katkı sağlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 18:14:07. #1.12#