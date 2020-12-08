Sakarya'da yapımı planlanan bin yataklı şehir hastanesinin yapım süresi hızlandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sakarya'da yapımı planlanan bin yataklı şehir hastanesinin yapım süresi hızlandırılıyor

08.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:13
Sakarya'da yapımı planlanan bin yataklı şehir hastanesinin yapım süresi hızlandırılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'da yapımı planlanan bin yataklı şehir hastanesinin yapım süresinin hızlandırılacağını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'da yapımı planlanan bin yataklı şehir hastanesinin yapım süresinin hızlandırılacağını belirtti.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen Olağanüstü Meclis Toplantısı'na başkanlık yapan Ekrem Yüce, burada yaptığı konuşmada, Büyükşehir Meclisinin Alandüzü'nde inşa edilecek olan bin yataklı şehir hastanesine yönelik imar planlarında değişiklik için toplandığını söyledi.

Hastanenin bir an önce yapılması gerektiğini ifade eden Yüce, "Herkes elini taşın altına koymalı ve bir an önce bu hastane yapılmalıdır. Bugün burada Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının imar planı noktasındaki değişiklik talebi için olağanüstü toplanmış buluyoruz. Olağanüstü toplantımıza katılarak bu işin 1 hafta gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturulmasını sağladığınız için sizlere teşekkür ederim. Alacağımız kararlarla birlikte şehir hastanesinin yapım süreci hızlanacak."

-Hastane için çalışmalarımız sürüyor

Yüce, kentteki iş adamlarının, siyasetçilerin, bürokratların, STK'ların, Büyükşehir Belediyesi ve bakanlığın desteğiyle bir Acil Durum Hastanesi kurulması için çalışmalar devam ettiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi olarak Acil Yardım Hastanesi için yer tahsisi konusunda her türlü yardımı sağlayacaklarını belirten Yüce, "Ayrıca hastanenin yapılması için 1 milyon liralık nakdi destekte bulunacağımızı da buradan bildirmek isterim." dedi.

2. OSB'de arazi çevresi genişleyecek

Ekrem Yüce, öte yandan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin şehrin en önemli sanayi bölgelerinden biri olduğunu, şehir ve ülke ekonomisinde ve üretiminde çok önemli yere sahip olduğunu aktardı.

Burada uluslararası çapta üretim yapan ciddi firmaların mevcut olduğunu belirten Yüce, "Ancak bölgenin içerisinde bulunduğu arazi artık yetersiz gelmektedir. Daha evvel mecliste gündeme gelip komisyonda görüşmeleri tamamlanan ve 2. Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesine yönelik düzenlemeyi de bugün onaylayacağız inşallah." ifadesini kullandı.

İki gündem maddesinden oluşan meclis toplantısında ilk madde Sakarya Şehir Hastanesi imar planı değişikliği, İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi.

Gündemin ikinci maddesi olan 2. Organize Sanayi Bölgesi çevre düzeni planlaması ise oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

İlgili Haberler

İscehisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor
İscehisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor
Altındağ'da yapımı devam eden yüzme havuzlarında sona gelindi
Altındağ'da yapımı devam eden yüzme havuzlarında sona gelindi
Kütahya'da 195 kilometre yolun yapımı tamamlandı
Kütahya'da 195 kilometre yolun yapımı tamamlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Ebru Şallı Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Kız Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da yapımı planlanan bin yataklı şehir hastanesinin yapım süresi hızlandırılıyor - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 17:28:25. #1.15#
title