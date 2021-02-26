Sakarya'da yapılan kısıtlamalar neler? Sakarya koronavirüs yasakları ne? Sakarya'da düğünler yasak mı?

Türkiye koronayla mücadele ederken, Bazı illerde dikkat çeken vaka artışlarının yaşanması ise il bazında kararların alınmasına neden oldu. Peki, Sakarya koronavirüs yasakları ne? Sakarya'da yapılan kısıtlamalar neler?

Türkiye, 1 Mart'ta koronavirüsle mücadelede yeni döneme geçmeye hazırlanıyor. Ülkenin korona tablosuna bakıldığında, bazı şehirlerde vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. İl il her 100 bin kişideki vaka sayısı oranlarının açıklanmasıyla birlikte, 'yerinde karar dönemi' kapsamında il bazında kısıtlama kararları alındı. Sakarya'da yapılan kısıtlamalar neler? Sakarya koronavirüs yasakları ne?

SAKARYA'DA YAPILAN KISITLAMALAR NELER?

Sakarya'da koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Şehir genelinde kız isteme, düğün, nikah gibi etkinliklerin yanı sıra tüm spor salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle yapılmaması kararlaştırıldı.

1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle şehir genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerle birlikte tüm spor salonlarının faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.