Sakarya'da yangında ölen yaşlı çift toprağa verildi
Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri defnedildi.
Otopsi işlemi sonrası Yenikent Devlet Hastanesinden alınan Mehmet (81) ve Havva Şervan (80) çiftinin cenazesi, helallik alınmak üzere Eşme Mahallesi'ndeki yanan evlerinin önüne götürüldü.
Daha sonra mahalle mezarlığına getirilen çiftin cenazesi, sosyal mesafeye uygun kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesi Eşme Mahallesinde dün iki katlı ahşap evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, Mehmet ve Havva Şervan çifti hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş