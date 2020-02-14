Sakarya'da yanan evde mahsur kalan çocuk öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan ev yangınında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan ev yangınında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle 2052 Sokak'ta Soner İlişen ve ailesinin oturduğu 3 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay erine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale eden ekipler, evden 2 yaşındaki Yakup İlişen'in cansız bedenini çıkardı.
Bu arada dumandan etkilenen 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.