Sakarya'da yalnız yaşayan yaşlı adam evde ölü bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan 75 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Yalı Mahallesi Akasya Caddesi üzerindeki iki katlı binadaki dairesinde ikamet eden Behçet Gümüşdere'den (75) bir süre haber alamayan ailesi, durumu yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelerek eve giren itfaiye ve polis ekipleri Gümüşdere'yi yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Gümüşdere'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.