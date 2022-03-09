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Sakarya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deaş'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Irak uyruklu 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin Irak'ta DEAŞ terör örgütü içinde "sözde emir" olarak faaliyet gösterdiği, bu faaliyetleriyle ilgili örgütün yayın organlarında video görüntülerinin bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Sakarya, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Haberler

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