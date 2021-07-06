Sakarya'da YADEM üyeleri çiçek dikim etkinliğinde buluştu
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Sakarya'da YADEM üyeleri çiçek dikim etkinliğinde buluştu

Sakarya'da YADEM üyeleri çiçek dikim etkinliğinde buluştu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Kültür Sanat

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), yaşlı vatandaşların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla etkinliklerini sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), yaşlı vatandaşların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla etkinliklerini sürdürüyor.

Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, YADEM'le spor, yürüyüş ve egzersizler yapan yaşlılar son olarak çiçek dikim etkinliğinde bir araya geldi.

YADEM binasının etrafını rengarenk çiçeklerle süsleyen yaşlılar, kendilerini bu etkinlikte bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YADEM üyesi Ferit Erez, "Bu tür etkinlikler bize çok iyi geliyor. Monotonluktan çıkarak, kendimizi daha iyi hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Nahide Özkanık ise etkinliklerin sayısının arttırılmasını isteyerek, "Evlerimizde yalnız başımıza oturmak yerine burada hep birlikte sohbet etme, eğlenme ve öğrenme fırsatı buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'da YADEM üyeleri çiçek dikim etkinliğinde buluştu
Sakarya'da YADEM üyeleri çiçek dikim etkinliğinde buluştu
Sakarya'da YADEM üyeleri çiçek dikim etkinliğinde buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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