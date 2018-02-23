Sakarya'da Yabancı Dil Kursu Çalışanları Rehin Alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı bir dil kursu çalışanlarıyla sahiplerini rehin alan kişi polis ekiplerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Çark Caddesi'ndeki Tansel Pasajı'nda bulunan yabancı dil kursuna giren E.K. (50), kurs sahipleri ve çalışanlarını rehin aldı.

E.K. tabancasıyla havaya ve yere birkaç el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinin bulunduğu sokağı güvenlik şeridine alan polis ekipleri düzenledikleri operasyonla E.K'yı gözaltına aldı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Tansel Pasajında faaliyet gösteren İngilizce dil kursuna, bir kişi tarafından silahlı rehine eylemi gerçekleştirildiğini söyledi.

Rehin alan kişinin 50 yaşında fırıncılık yaptığını dile getiren Kaya, "Şahıs Afrin operasyonunda Amerika'nın tutumuna tepki göstermek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini ve son dönemdeki gelişmelerden dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını ifade etti. Hiç kimse yaralanmadan şahıs polislerimiz tarafından yeterli ve yerinde müdahale edilerek etkisiz hale getirildi. Adli işlem yaptırılmak üzere emniyete intikal ettirildi. Şahsın ifadesini daha almadık. Oradaki çalışanları ve sahiplerini rehin aldı, birkaç el de havaya ve yere ateş etti. Şükür hiç kimseye zarar gelmedi. İçeride 5-6 kişi vardı." şeklinde konuştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sokaktaki güvenlik şeridi kaldırıldı.