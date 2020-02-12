Sakarya'da yaban hayvanları için yem bırakıldı
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Sakarya'da yaban hayvanları için yem bırakıldı

Pamukova ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

12.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:20
Sakarya'da yaban hayvanları için yem bırakıldı

ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Şube Müdürlüğü, özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçmek için yaban hayatına yem takviyesi yapıyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla yaban hayvanlarını beslemek için çalışmalarını sürdüren ekipler, hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Pamukova ilçesi Katırözü Yaylası'nda 400 kilogram dane yem ve 400 kilogram yonca saman doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA
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