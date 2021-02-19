Sakarya'da vatandaşların aşılanması sürüyor
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Sakarya'da vatandaşların aşılanması sürüyor

19.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:48
Sakarya'da vatandaşların aşılanması sürüyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, evde aşılama hakkı olan vatandaşlara yeni tip koronavinüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya devam ediyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, evde aşılama hakkı olan vatandaşlara yeni tip koronavinüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya devam ediyor.

Adapazarı İlçe Sağlık Müdürü Burcu Başaran Güngör ve sağlık görevlileri, aşılama hizmetlerin devam etmesi için her türlü koşulda çalışmayı sürdürüyor.

Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Karadere Mahallesi'nde vatandaşların aşılanmasına devam etti.

Zorlu kış şartlarına rağmen kapı kapı dolaşan ekipler, evde aşılama hakkı olan 38 kişinin aşısını yaptı.

Karadere Mahallesi muhtarı Ferruh Akıncık, hizmetlerden dolayı sağlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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