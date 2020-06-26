Sakarya'da vatandaşlara ücretsiz bal ve süt dağıtıldı
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Sakarya'da vatandaşlara ücretsiz bal ve süt dağıtıldı

Sakarya'da vatandaşlara ücretsiz bal ve süt dağıtıldıSAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz bal ve süt dağıtımı yapılırken, polis ve zabıta memurları yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

26.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:49

Sakarya'da vatandaşlara ücretsiz bal ve süt dağıtıldı

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz bal ve süt dağıtımı yapılırken, polis ve zabıta memurları yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

Adapazarı ilçesinde bulunan Demokrasi Meydanı'nda kılınan Cuma namazına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan Cuma namazı sonrası Atatürk Bulvarı üzerindeki 'Bal54' noktasının açılışı gerçekleştirildi. Ücretsiz süt ve bal dağıtımı yapılacak alan önünde vatandaşlar yoğun kalabalık oluştururken, emniyet ekipleri ve zabıtalar sürekli sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce törende yaptığı konuşmadı, 'Bal54, Süt54, Et54, Yumurta54 ve çok yakında Çikolata54 noktalarımızla vatandaşlarımıza tamamen güvenilir, takip edilen ürünlerin satışını yapacağız. Bundan sonra her Cuma günüde ücretsiz süt ve bal dağıtımı yapacağız' dedi.

Açılış sonrası vatandaşlara ücretsiz bal ve süt dağıtımı yapılırken izdiham yaşandı. Polis ekipleri ve zabıtalar vatandaşlara müdahale ederken sosyal mesafe çağrısı yapmaya devam etti.

Sakarya'da vatandaşlara ücretsiz bal ve süt dağıtıldı

Kaynak: DHA

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