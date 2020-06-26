Sakarya'da vatandaşlara bal ve süt dağıtıldı Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kent merkezinde vatandaşlara bal ve süt ikram edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kent merkezinde vatandaşlara bal ve süt ikram edildi.

Şemsiyeli Park'ta kurulan "Bal54" ve "Süt54 Çeşmesi" reyonları hizmete açıldı.

Törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bal ve süt dağıtımlarının her hafta bir hayırsever tarafından karşılandığını belirterek, bu hizmetin hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Yüce ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever tarafından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Burada vatandaşlara organik bal ve süt dağıtıldı.

Bal ve süt dağıtımlarının her hafta cuma günleri devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA