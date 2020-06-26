Sakarya'da vatandaşlar ücretsiz bal ve süt dağıtıldı SAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nce ücretsiz bal ve süt dağıtımı yapılırken, polis ve zabıta memurları yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nce ücretsiz bal ve süt dağıtımı yapılırken, polis ve zabıta memurları yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

Adapazarı ilçesinde bulunan Demokrasi Meydanı'nda kılınan Cuma namazına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazı sonrası Atatürk Bulvarı'daki 'Bal54' noktasının açılışı gerçekleştirildi. Ücretsiz süt ve bal dağıtımı yapılacak alan önünde vatandaşlar yoğun kalabalık oluştururken, emniyet ekipleri ve zabıtalar sürekli sosyal mesafe uyarısında bulundu.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce törende yaptığı konuşmada, "Bal54, Süt54, Et54, Yumurta54 ve çok yakında Çikolata54 noktalarımızla vatandaşlarımıza tamamen güvenilir, takip edilen ürünlerin satışını yapacağız. Bundan sonra her Cuma günüde ücretsiz süt ve bal dağıtımı yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA