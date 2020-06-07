Sakarya'da vatandaşlar hafta sonunu piknik ve mesire alanlarında geçirdi
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Sakarya'da vatandaşlar hafta sonunu piknik ve mesire alanlarında geçirdi

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla, 10 Nisan'dan bu yana sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan ilk hafta sonunda vatandaşlar, Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'na giderek vakit geçirdi.

Sakarya'da vatandaşlar hafta sonunu piknik ve mesire alanlarında geçirdi
07.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:12

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla, 10 Nisan'dan bu yana sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan ilk hafta sonunda vatandaşlar, Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'na giderek vakit geçirdi.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, havası, doğal güzelliği, gölü, piknik ve dinlenme alanlarıyla adeta cazibe merkezi konumunda olan Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'na gitmeyi tercih etti.

Sosyal mesafe kuralını dikkate alarak alandaki masalara oturan aileler, bisiklete binerek, yürüyüş yaparak ve mangal yakarak güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar deniz bisikletine binerken, çocuklar da göldeki ördeklere yem attı. Göldeki bir flamingo da ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Doğal stüdyo olarak kullanılan tabiat parkına gelen gelin ve damatlar fotoğraf çektirdi.

Bölgeye bazı vatandaşlar karavanlarıyla gelirken, bazıları da çadır kurdu.

"Halkımız mutlu, biz de mutluyuz"

Tabiat parkının işletmecisi Hakkı Tank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde vatandaşların olmadığı zamanda eksikliklerin giderildiğini söyledi.

Masaların sosyal mesafeye göre ayarlandığını dile getiren Tank, "Vatandaşlarımızın buradan güler yüzlü bir şekilde ayrılması bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Karavanlarıyla gelen vatandaşlarımız var, kamp yapmaya gelenler var, doğa yürüyüşü yapanlar var, bisiklete, deniz bisikletine binenler var. Alanımız, gezi trenimize binerek gezilebiliyor. Buraya gelen halkımız mutlu, biz de mutluyuz." diye konuştu.

"Hafta sonu kendimizi rahatlatmış olduk"

İstanbuldan karavanıyla gelen Yılmaz Ovacıklıoğlu da uzun süredir karavanlarıyla gezemediklerini, uzun aranın ardından sokağa çıkma kısıtlaması olmayan ilk hafta sonunda dışarı çıktıklarını aktardı.

Yollarda hafta sonu yoğunluğu yaşandığını belirten Ovacıklıoğlu, "Burada rahatız. İnsanlar birbirine yaklaşmıyor. Burada insanlar bilinçli. Yürüyüş yapıyoruz, geziyoruz, aktivitelerimizi yapıyoruz." dedi.

Erdem Özgür ise uzun bir aradan sonra ilk kez doğaya çıkma fırsatı bulduklarını dile getirerek, "Güzel havadan istifade ederek ailemizle ve dostlarımızla mangal yapalım istedik. Bu süreçte bir hafta sonu kendimizi rahatlatmış olduk. Keyif alıyoruz, göl kenarındayız, güzel vakit geçiriyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz, doğaya çıkın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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