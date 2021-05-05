Sakarya'da vaka sayıları düşmeye devam ediyor
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Sakarya'da vaka sayıları düşmeye devam ediyor

Sakarya'da vaka sayıları düşmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Buna göre Sakarya'da geçtiğimiz hafta 414,52 olan haftalık vaka sayısının 300,77'e düşmesinin ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Sıkı tedbirlerin ve kurallara hassasiyetle uymanın karşılığını görmeye devam ediyoruz. Sakaryamızda vaka sayıları düşmeye devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Sakarya'da, 17-24 Nisan tarihinde 100 bin kişide 414,52 olan vaka sayısı 24-30 Nisan tarihlerinde 300,77'e geriledi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayıları haritası ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Vali Kaldırım yaptığı açıklamada, "Sıkı tedbirlerin ve kurallara hassasiyetle uymanın karşılığını görmeye devam ediyoruz. Sakaryamızda vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Müteşekkirim. Tedbirlere hassasiyetle uymaya devam edersek bayrama sağlıklı ve huzurlu bir şekilde kavuşmuş oluruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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