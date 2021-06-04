Sakarya'da vahşi çöp depolama alanları tarım arazisine dönüştürülecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sakarya'da vahşi çöp depolama alanları tarım arazisine dönüştürülecek

Sakarya'da vahşi çöp depolama alanları tarım arazisine dönüştürülecek
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'da Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projesi kapsamında 30 yıldır Sakarya Nehri için tehdit oluşturan vahşi çöp depolama alanı, ıslah edilerek tarım faaliyetlerine kazandırılacak.

Sakarya'da Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projesi kapsamında 30 yıldır Sakarya Nehri için tehdit oluşturan vahşi çöp depolama alanı, ıslah edilerek tarım faaliyetlerine kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erenler ilçesi Alancuma Mahallesi'ndeki 500 dönüm arazi üzerinde başlatılan UTÇEM projesi kapsamında ıslah modeli uygulamaya alındı.

Proje alanında 30 yıldır vahşi depolama alanı olarak kullanılan arazi, üzeri toprakla örtülerek tarım faaliyetlerine kazandırılacak.

Kentin merkezinde kötü görüntü oluşturan çöplük alanda yapılan bu çalışmayla, bölge sınırındaki Sakarya Nehri'nin kirlenmesi de önlenecek. Atıkların bulunduğu alan, önümüzdeki günlerde 200 bin metreküp toprakla kapatılmış olacak.

Atıkların bulunduğu arazi, ıslah işlemlerinin ardından ağaçlandırılacak.

UTÇEM projesinin bu bölümüne tarım meslek lisesi, konferans, eğitim salonları ve sosyal alanlar inşa edilecek. Fidan dikiminin yapılacağı arazide 25 tür ve 65 çeşit olmak üzere toplamda 15 bin 147 meyve fidanı dikilecek.

Sakarya'nın tarımsal kalkınmasına katkı sunmak, şehir tarımını profesyonel hale getirmek ve gençlerin tarıma eğilimini artırmak için başlatılan UTÇEM projesi kapsamında toplamda 500 dönümlük arazi üzerinde Tarım 4.0 (Akıllı Tarım Uygulamaları) uygulanacak.

Alan üzerinde ayrıca, bioçeşitlilik müzesi, sera, botanik bahçe, açık hava tiyatrosu, uygulamalı eğitim veren bir labirent, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi, at haraları ve özel köpek eğitim alanı yer alacak.

Sakarya'da vahşi çöp depolama alanları tarım arazisine dönüştürülecek
Sakarya'da vahşi çöp depolama alanları tarım arazisine dönüştürülecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Oğuzhan Koç İrem Derici İlker Kaleli Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'da vahşi çöp depolama alanları tarım arazisine dönüştürülecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 10:59:02. #1.13#

title